Am 22. August 1894 schlug die Geburtsstunde des First Vienna FC – Österreichs ältesten Fußballklubs. Mit 126 Jahren ist der Traditionsverein aus Wien-Döbling fünfmal so alt wie sein aktueller Trainer. Der älteste Klub vertraut seit vergangenem Sommer mit dem 26-jährigen Oberösterreicher Alexander Zellhofer auf den jüngsten Cheftrainer. Sein Vater Georg etwa war 36 Jahre jung, als er die damalige Askö Pasching in der 2.