Zeit der Veränderung: Wie die LASK-Frauen die Mission Klassenerhalt in Angriff nehmen

Neuer Trainer, neues Glück? Schlusslicht LASK muss in der Fußball-Frauen-Bundesliga angesichts eines Sechs-Punkte-Rückstands auf den Vorletzten SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen den Turbo zünden, um den Sturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern. "Unsere Mission lautet, oben zu bleiben. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um gut zu performen", betonte Coach Markus Eitl, der das Zepter von Benjamin Stolte (nach Ingolstadt) übernommen hat.

Im morgigen ersten "Frühjahrsmatch" (17 Uhr) wartet allerdings auswärts die höchste nationale Hürde, Serienmeister SKN St. Pölten mit der ehemaligen LASK-Trainerin Lisa Alzner auf der Betreuerbank. Für ein Erfolgserlebnis müsste bei den Athletikerinnen, die sich im Winter mit den drei estischen Nationalspielerinnen Siret Räämet, Kristina Teern und Jaanika Volkov sowie der japanische Verteidigerin Sena Fukumoto und der slowenischen Torhüterin Melania Pasar verstärkt haben, alles perfekt laufen.

Das Hinspiel gegen die Niederösterreicherinnen ging glatt mit 1:6 verloren, dafür macht die Generalprobe – das 5:0 gegen Zweitligist FAC/Landhaus – Lust auf mehr. "Ich denke, dass wir bereit sind. Wir haben jetzt fünf intensive Wochen der Vorbereitung hinter uns. Das Wichtigste ist, geschlossen aufzutreten", so Eitl.

Bei der SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen, die alle drei bisherigen Saison-Derbies gegen den LASK (inklusive Cup) für sich entschieden hat (3:1, 3:0, 2:1) und am Sonntag (11 Uhr) in Altach antritt, gab es in der Meisterschaftspause keinen großen Handlungsbedarf. Das Team ist unverändert, dafür der sportliche Leiter Markus Hütter-Rauschmayr seit Mitte Dezember Geschichte.

Die Führungscrew der Spielgemeinschaft begründete die Trennung mit dem Streben nach noch mehr Professionalität. "Für mich kam das sehr überraschend, ich habe viel Herzblut und Freizeit in diese Arbeit gesteckt. Mein persönlicher Erfolg ist es, den besten Kader in der Vereinsgeschichte übergeben zu haben", sagte Hütter-Rauschmayr.

