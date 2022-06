Zadrazil: "Das Ergebnis ist nebensächlich"

Auf Österreichs Frauenfußball-Nationalteam wartet mit Blick auf die am 6. Juli in Manchester gegen England beginnende EURO 2022 noch viel Arbeit. Die Equipe von Irene Fuhrmann musste sich im ersten von drei Vorbereitungsspielen auf das Saison-Highlight auf der "Insel" der dänischen Auswahl, die übrigens von Ex-Salzburg-Trainer Lars Söndergaard betreut wird, verdientermaßen 1:2 (1:0) geschlagen geben.

"Das Ergebnis ist nebensächlich", sagte Sarah Zadrazil, die das ÖFB-Team vor 1150 Zuschauern in Wiener Neustadt vor der Pause mit einem feinen Schuss ins lange Eck in Führung geschossen hatte (29.). "In der ersten Halbzeit hatten wir keinen Zugriff auf das Match gehabt, nach dem 1:2-Rückstand haben wir es besser gemacht", analysierte die Offensivspielerin des FC Bayern München. "Wir müssen noch ein bisschen an der Fitness arbeiten, aber das ist normal nach einer so langen Saison."

Trotzdem hätte im ambitionierten Finish noch ein Erfolgserlebnis gegen die Weltranglisten-15. aus Skandinavien herausspringen können. "Joker" Katharina Schiechtl traf in der letzten Aktion des Spiels per Kopf nur die Stange (94.).

"Es war ein typisches Freundschaftsspiel, die letzte Frische hat noch gefehlt", sagte ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck. "Wir sind auf einem guten Weg. Dass noch nicht alles funktioniert, ist klar. Die beiden Gegentore müssen wir analysieren." Dänemarks Star Pernille Harder vom FC Chelsea (65.) und Sofie Junge Pedersen (75.) drehten das Match binnen zehn Minuten.

"Es war das erwartet schwierige Spiel nach einer intensiven Trainingswoche. Wir haben trotzdem eine gute Basis", betonte Teamchefin Fuhrmann, die mit Torjägerin Nicole Billa, Laura Feiersinger und ÖFB-Rekordspielerin Sarah Puntigam drei Schlüsselspielerinnen hatte vorgeben müssen.

Dafür standen mit Außenverteidigerin Laura Wienroither (FC Arsenal) und Stürmerin Lisa Kolb (SC Freiburg) zwei Oberösterreicherinnen in der Startformation.

Das nächste Testmatch steigt am 22. Juni in der Südstadt gegen Montenegro. (alex)