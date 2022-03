WSC/Hertha nach 0:0 schon sechs Punkte hinten

Nach der Auftaktniederlage in Gurten kam das Team von Trainer Markus Waldl auch gestern daheim gegen Kalsdorf nicht über ein 0:0 hinaus. Tabellenführer Sturm Graz II baute mit dem 6:0 in Weiz den Vorsprung auf sechs Punkte aus.

Stadtrivale FC Wels gelang im Abstiegskampf hingegen ein Lebenszeichen: 2:0 bei Allerheiligen. ATSV Stadl-Paura ist heute im Derby gegen Gurten (15 Uhr) das erste Mal im Frühjahr am Ball. Mit nur fünf Punkten liegt der Drittligist abgeschlagen am Tabellenende – trotz der fast aussichtslosen Situation ist Stadl-Pauras Sportchef Johann Stöttinger optimistisch: "Die Chancen auf den Klassenerhalt stehen 50:50." Anlass für die Prognose geben ihm die vielen Winter-Zugänge. "Wenn ich will, hätte ich noch 100 weitere Kicker haben können. So viele wurden mir angeboten." Finanziell sollen die vielen Neuverpflichtungen kein Problem sein: "Ich hole nur noch Spieler, die sich mit einem Sponsor selbst finanzieren."

In der OÖ-Liga setzte Perg beim 5:0 in St. Florian seinen Siegeslauf in der Frühjahrssaison fort – es war der dritte Sieg im dritten Spiel.