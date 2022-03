WSC/Hertha kann Aufstieg abschreiben

Ist der Aufstiegstraum von WSC/Hertha nach nur drei Frühjahrsspielen endgültig geplatzt? Der Welser Fußball-Regionalligist bleibt mit dem gestrigen 1:2 daheim gegen Bad Gleichenberg heuer sieglos, der Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz Amateure beträgt neun Punkte. Bitter: Das Team von Trainer Markus Waldl gab eine 1:0-Pausenführung, die Valentin Frank fixiert hatte, in der zweiten Hälfte aus der Hand.

In beachtlicher Frühjahrsform befindet sich indes Lokalrivale Gurten: Fabian Wimmleitner schoss die Innviertler in Weiz zum 1:0 (68.) und damit zum vierten vollen Erfolg im vierten Spiel.

So eine Siegesserie hat auch Perg in der OÖ-Liga hingelegt: Nach dem 3:0 gegen Pregarten ist das Team von Neo-Trainer Jürgen Prandstätter weiter makellos.

Der Strafsenat des OÖ-Fußballverbands hat nach dem Abbruch zwischen Traun und Viktoria Marchtrenk in der Landesliga Ost ein Urteil gefällt: Nach vier Ausschlüssen war das Heimteam am vergangenen Samstag beim Spielstand von 0:4 – auf Nachdruck von Traun-Obmann Gerhard Hackl – abgetreten. Die unsportliche Aktion wurde mit der Beglaubigung des Resultats sowie mit einer Geldstrafe in der Höhe von 600 Euro sanktioniert. (rawa)