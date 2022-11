Wrabetz hat mit Rapid ambitionierte Ziele

An oberster Stelle stehe ein möglichst rascher sportlicher Erfolg, betonte der ehemalige ORF-Generaldirektor. Gelingen soll dies unter anderem durch eine Budget-Erhöhung und eine Verbesserung im Scouting-Bereich. Keine konkreten Ansagen gab es im Personalbereich.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Bestellung eines neuen Geschäftsführers Wirtschaft könnte noch bis März auf sich warten lassen. Welche Rolle der aktuelle Sportchef und Trainer Zoran Barisic in Zukunft einnehmen wird, ist ebenfalls noch offen. Wrabetz steht an der Spitze einer Liste, die am 26. November im Rahmen der Rapid-Hauptversammlung gewählt wird.