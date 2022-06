Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Eigentlich wollte der LASK die Werbung für das Freundschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt am 9. Juli in Pasching mit dem Gesicht von Martin Hinteregger aufziehen. Nach dem Rücktritt des 29-Jährigen wird Oliver Glasner beim Training des Europacupsiegers in Oberösterreich dafür mit Mario Götze den Torschützen zum deutschen WM-Titel beim 1:0 im Finale 2014 gegen Argentinien begrüßen dürfen.