Im internationalen Geschäft unter den eigenen Ansprüchen, will die Austria im "täglich Brot" Fußball-Bundesliga ihre Chancen wahren. Die in der Conference League durch die vermeidbare 1:4-Niederlage in Posen ins Hintertreffen geratenen Wiener dürfen national nach vorne blicken. Als Sechster liegt die mit der Hypothek von drei Minuspunkten gestartete Austria in der oberen Tabellenhälfte.

"Das Wichtigste ist unsere Zukunft und das Spiel am Sonntag zu gewinnen", sagte Coach Manfred Schmid vor dem Kräftemessen mit der SV Guntamatic Ried am Sonntag (14.30 Uhr).

In Polen trat die Austria eine Stunde lang sehr ambitioniert auf, beim Stand von 1:1 hätte Manfred Fischer die Violetten vom Elfmeterpunkt aus in Führung bringen können. War aber nicht so.

Ursprünglich hatte der gefoulte Dominik Fitz zum Strafstoß antreten wollen, doch Fischer blieb nach Diskussionen hart – und scheiterte. Austria-Trainer Schmid will aus dem Elfmeterzwist keine große Sache machen, auch Fitz zeigte sich versöhnlich: "Bezüglich Elfmeter gibt es keine Rangordnung bei uns. Wer sich gut fühlt, darf schießen – und ich habe mich extrem gut gefühlt. Ich mache dem Mandi aber überhaupt keinen Vorwurf."

Der SK Sturm kehrte ebenfalls mit leeren Händen von seiner Europa-League-Reise aus Rotterdam zurück. Der Stachel des 0:6-Debakels bei Feyenoord (mit Abwehrchef Gernot Trauner) – es war die höchste Europacup-Niederlage in der Klubgeschichte – steckt tief. "Wir haben es komplett verhaut", sagte Goalie Jörg Siebenhandl. Trainer Christian Ilzer sprach von einer "Anti-Sternstunde".