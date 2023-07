Wie der Trainingslager-Boom in Oberösterreich vor 20 Jahren begonnen hat

OÖN: Trainingslager hat es natürlich auch schon vor 2002 gegeben. Was war das Besondere an Ihrem damaligen Einstieg? Max Hagmayr: In erster Linie einmal, dass ich die 90.000 Euro, die zum Beispiel das dreiwöchige Trainingslager des SSC Napoli in Feldkirchen gekostet hat, aus der eigenen Tasche bezahlt habe. Die Unterstützung vom Tourismus beziehungsweise vom Land Oberösterreich ist dann zum Glück sehr rasch gekommen, weil man den riesigen Werbewert gleich erkannt hat. Die italienischen Klubs