Wer schießt sich aus der Krise?

Trainer Christian Ilzer spricht von einer "extrem harten Phase". Im Fußball-Bundesliga-Nachtrag beim derzeit ebenfalls strauchelnden Schlusslicht SCR Altach könnte Sturm heute (19 Uhr, Sky) dennoch an Punkten zum zweitplatzierten WAC aufschließen. Die Vorarlberger haben zuletzt dreimal en suite verloren und kein einziges Tor geschossen. Sollten sie auf die Siegerstraße zurückkehren, würden sie die "Rote Laterne" an den LASK weiterreichen. Am Willen mangelt es nicht. Die Mannschaft hat die blamable Vorstellung beim 0:3 gegen Tirol intern aufgearbeitet. "So etwas habe ich noch nie gesehen, seit ich hier bin", sagte Altach-Trainer Damir Canadi.