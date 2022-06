So oft wie Spanien – nämlich neun Mal – hat kein anderes männliches U19-Fußball-Nationalteam die 1981 aus der Taufe gehobene Nachwuchs-Europameisterschaft gewonnen. Der Jubiläumstitel wird aber auf sich warten lassen müssen, denn die "Rote Furie" ist für die am Samstag beginnende Endrunde in der Slowakei nicht einmal qualifiziert.