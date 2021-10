Wegen Corona: Salzburg-Gegner ohne Torjäger

Salzburgs Abwehr muss sich morgen in der Fußball-Champions-League gegen Wolfsburg (18.45 Uhr) nicht auf Wout Weghorst einstellen: Der 29-jährige Torjäger hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der niederländische Teamstürmer befindet sich in Quarantäne. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern waren negativ. "Alles passiert aus einem Grund", reagierte Weghorst auf Instagram. Corona-Schlagzeilen hatte Weghorst schon vor der EM gemacht, als herauskam, dass er und fünf weitere Teamspieler der Niederländer die Impfung verweigerten. Dazu teilte er auf Instagram einen Post einer amerikanischen Corona-Leugnerin.

Während bei Wolfsburg der Torjäger fehlt, dürfte Karim Adeyemi nach Adduktorenproblemen bei Salzburg zurückkehren. Trainer Matthias Jaissle spielte die Favoritenrolle Wolfsburg zu. "Aber wenn wir so wie in den ersten zwei Spielen drauf sind, dann können wir auch Wolfsburg ein wenig ärgern."

Heute ist Real Madrid in Gruppe D am Ball – beim Angstgegner: Vergangene Saison verlor der spanische Rekordmeister gegen Schachtar Donezk beide Duelle in der Gruppenphase. Nach der Blamage gegen Tiraspol muss für David Alaba und Co. nun ein Sieg in der Ukraine her. Noch mehr Druck lastet auf Leipzig, das in Gruppe A ohne Punkt dasteht und heute auswärts bei Paris Saint-Germain antritt. Trainer Jesse Marsch: "Die Mathematik ist klar: Wir brauchen Punkte."