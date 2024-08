Was dieses 1. Frauen-Bundesliga-Derby so speziell macht

Hätten die Männer des LASK nicht zwei aufeinanderfolgende Heimspiele (am Samstag gegen Salzburg, am Donnerstag gegen FCSB Bukarest) auf der Agenda, würde das für Sonntag (12.45 Uhr, ORF Sport+) angesetzte 1. Fußball-Frauen-Bundesliga-Derby gegen die SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen in der prächtigen Raiffeisen-Arena über die Bühne gehen. Jetzt wird es der LASK-Platz an der Daimlerstraße, der 1500 Besuchern Platz bietet.