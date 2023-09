Warum Sturm-Gegner Sporting auf der ersten VHS von Sportchef Schicker ist

Nur die Leões (Löwen) von der iberischen Halbinsel bildeten mit Luis Figo und Cristiano Ronaldo gleich zwei Weltfußballer aus, als Mitglied der "Tres Grandes" - der "Großen Drei" in Portugal - zählt der Lissaboner Topclub weit über 100.000 Mitglieder. Andreas Schicker ist Sporting seit 27 Jahren ein Begriff. "Sporting ist auf meiner ersten VHS-Kassette drauf, die ich als Zehnjähriger immer wieder geschaut habe", erzählte Schicker der APA. "1995, Rapid - Sporting, 4:2 in der Verlängerung mit Stumpf und Jancker als Torschützen. Da habe ich Sporting kennengelernt", sagte der spätere Fußball-Profi vor dem Auftakt in der Gruppenphase der Europa League.

Figo und Ronaldo sind die beiden Überspieler, die bei Sporting geformt wurden, um danach ein Weltpublikum zu verzücken. Mit Nani, Ricardo Quaresma oder etwa Simão reiften in der Talenteschmiede, die nunmehr "Academia Cristiano Ronaldo" heißt, zahlreiche andere zu Klassekickern heran. Von 14 Spielern, die 2016 in Frankreich das EM-Finale gewannen, entsprangen zehn der Sporting-Schule. Der einstige Club-Präsident Bruno de Carvalho taufte das portugiesische Nationalteam nicht umsonst die "Aurelios", benannt nach Aurelio Pereira, bekannt als Ronaldo-Förderer und Begründer des ersten Scoutingsystems in Portugal vor über 30 Jahren.

Seither fungiert der Club als Zulieferer für die europäische A-Klasse. Das Wellental, dass das Bekenntnis zur Lehre zur Folge hat, nimmt Sporting in Kauf. Zehn Champions-League-Teilnahmen stehen für den Gewinner des Cupsiegerbewerbs von 1964 zu Buche, die Königsklassen-Millionen sacken in der Regel der Stadtrivale Benfica (heuer gegen Salzburg) oder Porto ein. International präsentiert sich Sporting nicht immer sattelfest, wie der LASK 2019 und 2020 demonstrierte. Hin und wieder gelingt national der große Wurf. Wie 2021, als die Grün-Weißen nach 19 Jahren des Wartens zum 19. Mal Meister wurden. Zwei Champions-League-Teilnahmen hintereinander waren die Folge.

Auch Schicker findet die Philosophie "spannend". "Wenn man sieht, welche Spieler in den letzten Jahren exportiert wurden, dann ist das großartig. Sie haben immer wieder ganz spannende Talente in ihren Reihen, die wir dann relativ schnell in einer Topliga bei einer Topmannschaft sehen." Einen ähnlichen Weg haben Schicker und Christian Ilzer auch mit Sturm eingeschlagen. "Es ist dort halt alles ein Vielfaches größer als bei uns."

Bei Ronaldo-Rückkehr: Trainer drohte mit Kündigung

Sporting-Trainer Ruben Amorim trägt den personellen Aderlass seit 2020 mit. Dem Vernehmen nach soll er den Bossen vor einem Jahr mit Kündigung gedroht haben, sollten sie ernsthaft die Rückholung von Altstar Ronaldo in Erwägung ziehen. Zwar setzt der 38-Jährige auf eine erfahrene Defensive, doch offensiv schätzt er für sein Team im 3-4-3 deutlich jüngere Akteure.

Dass gerade die beiden trickreichen Flügelspieler Pedro Goncalves und Francisco Trincao den Unterschied ausmachen könnten, sollte den Grazern nach den Erfahrungen gegen Eindhoven Warnung genug sein. Technische Beschlagenheit wird an der Atlantikküste selbst produziert, physische Präsenz mitunter eingekauft. Mit dem schwedischen Teamspieler Viktor Gyökeres kam im Sommer für 20 Millionen Euro ein Mittelstürmer klassischer Prägung. Dahinter verdichtet mit dem Dänen Morten Hjulmand ein Ex-Admiraner die Räume. Dass diese dennoch nicht immer klein sind, ist etwas, das Sturm im Gegenzug schmecken könnte.

Zu welchen Taten die Löwen an guten Tagen imstande sind, zeigen Siege gegen Arsenal, Tottenham oder Frankfurt in der Vorsaison. Oder der Umstand, dass Sporting mit Midtjylland in der Europa-League-Zwischenrunde jenen dänischen Club mit 5:1 aus dem Verkehr zog, an dem sich Sturm nur Wochen zuvor im entscheidenden Gruppenspiel die Zähne ausgebissen hatte (0:2). "Sporting dominiert gemeinsam mit Benfica und Porto seit Jahrzehnten den portugiesischen Fußball. Das spricht für den Verein, für die Historie", betonte Schicker. Chancenlos sieht er sein Team nicht. "Wenn wir unsere aggressive Spielweise auf den Platz bringen, dann kann es auch für Sporting schwierig werden in Graz."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.