WAC und Hartberg fixierten Bundesliga-Klassenerhalt

Der Wolfsberger AC und der TSV Hartberg haben am Samstag vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fixiert. Den Kärntnern reichte dafür in der 7. Runde der Qualifikationsgruppe ein 2:2 (2:2) zu Hause gegen Tabellenführer Austria Lustenau. Die Hartberger feierten zeitgleich beim SCR Altach einen immens wichtigen 1:0-(1:0)-Auswärtserfolg, durch den sie sich aller Abstiegssorgen entledigten. Die Altacher hingegen bleiben akut abstiegsgefährdet.

Die Rheindörfler sind mit 14 Zählern punktegleich mit Schlusslicht Ried weiterhin Vorletzter. Am kommenden Freitag sind die Vorarlberger zu Gast im Innviertel. Lustenau (25 Punkte), der WAC (22), Hartberg (21) und die theoretisch noch abstiegsgefährdete WSG Tirol (20) kämpfen derweil in den verbleibenden drei Runden um das Europacup-Play-off.

