WAC nach Triumph bei Sturm Tabellenführer - Salzburg nur 0:0

Die Wolfsberger triumphierten am Sonntag bei Meister Sturm Graz mit 3:0 (1:0) und übernahmen die Führung vom punktegleichen Überraschungsteam Blau-Weiß Linz. Rapid konnte am Abend (17.00 Uhr) mit einem Derbysieg gegen die Wiener Austria noch an dem Duo vorbeiziehen. Vizemeister Salzburg kam bei der WSG Tirol nicht über ein 0:0 hinaus und ist vorerst nur Fünfter. Sturm liegt auf Rang drei.

Sturm Graz hat nach der Auftaktniederlage in der Champions League auch in der Fußball-Bundesliga einen Rückschlag kassiert. Der WAC siegte am Sonntag in Graz deutlich mit 3:0 (1:0) und fügte dem Meister damit die erste Heimniederlage der laufenden Saison zu. Thierno Ballo (20.), David Atanga (72.) und der eingewechselte Erik Kojzek (94.) trafen für die nun vier Partien ungeschlagenen Kärntner. Die Wolfsberger zogen in der Tabelle an Sturm vorbei.

Red Bull Salzburg läuft weiter dem ersten Sieg seit 21. August bzw. vier Partien nach. Am Sonntag gab es für die Bullen bei der WSG Tirol nur ein 0:0, in der Tabelle sind sie bei zwei Spielen weniger weiter nur in der Verfolgerrolle zu finden. Vier Tage nach der 0:3-Schlappe in der Champions League bei Sparta Prag blieb der Ligakrösus gegen einen diszipliniert und aufopferungsvoll kämpfenden Außenseiter neuerlich vieles schuldig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.