Vorwärts gegen Ex-Klub von Bernie Ecclestone

LINZ. Die prominenten Trainingslager-Teilnehmer in Oberösterreich helfen indirekt natürlich auch den heimischen Spitzenklubs bei der Ansetzung ihrer Testspiele. So wertet PSV Eindhoven am Samstag die Eröffnung des Hofmann-Personal-Stadions mit dem Testspiel gegen Blau-Weiß Linz noch einmal auf. Allein der Marktwert von Eindhovens Top-Star Xavi Simons (40 Millionen Euro) beträgt geschätzt rund das Siebenfache des Blau-Weiß-Budgets für diese Saison.