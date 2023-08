Vor 20 Jahren: Paschings Europacup-Märchen mit Edi Glieder

Edi Glieder einst in Pasching im Duell mit Schalkes Christian Poulsen

Top-Gegner in der Europa-League, oder schwächere Mannschaften in der Gruppenphase der Conference-League? Diese Frage wird der LASK beim Play-Off-Hinspiel der Europa-League gegen Mostar beantworten. Eine anderer Europacup-Höhenflug jährt sich aktuell zum 20. Mal: Am 26. August 2003 holte der FC Superfund Pasching im UI-Cup-Finale auswärts gegen Schalke 04 ein beachtliches 0:0-Remis. Das war nach dem 0:2 im Hinspiel zwar zu wenig.