Vor 20 Jahren: Das Fußball-Wunder von Pasching

Auf internationaler Bühne bewegte Fußball-Fans Ende Mai 2002 die beginnende Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan. In Oberösterreich gab es für die Fans des SV Pasching Grund zur Freude: Der Verein gewann unter Trainer Georg Zellhofer den Meistertitel in der zweiten Liga und stieg in die Bundesliga auf.

In einer Sondernummer zum "Wunder von Pasching" schrieben die OÖNachrichten damals: "Sie haben ihr Ziel erreicht, auch wenn sie das letzte Spiel in der 1. Division gegen Mattersburg mit 1:2 verloren. Die Fußballer des SV Pasching stiegen in die Bundesliga auf und setzten somit neue Maßstäbe. Noch nie zuvor hatte eine Mannschaft den Durchmarsch von der Regional- in die Bundesliga geschafft."

In der Bundesliga gab es für die Paschinger einige Erfolge – unter anderem den dritten Tabellenplatz im Jahr 2006. Im Jahr darauf wurde aus dem Verein der SK Austria Kärnten, dieser musste 2010 Konkurs anmelden.

Torsten Knabel, Stefan Köck, Ibrahim Sidibe und Helmut Riegler jubelten für Pasching.