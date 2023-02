Volkan Kahraman: Ein Talent, das seine eigenen Wege ging

Er hatte in einer Zehe mehr Gefühl wie so manch anderer Fußball-Profi in beiden Beinen - trotzdem blieb Volkan Kahraman der ganz große Durchbruch verwehrt. Am 8. Februar wurde der gebürtige Wiener in seiner Heimatstadt auf offener Straße erschossen.

"Er war ein genialer Kicker, aber auch ein wilder Teufel", erzählten alte Weggefährten. Der Sohn türkischer Einwanderer fiel in der Schülerliga der Austria auf, bei einem Nachwuchsturnier mit den Wienern hatte er das Interesse von Feyenoord Rotterdam geweckt. Mit 17 Jahren unterschrieb er seinen ersten Profivertrag bei den Niederländern. Doch das Talent spielte nicht immer den Doppelpass mit der richtigen Einstellung zum Beruf. "Ich war oft einfach nicht der gleichen Meinung wie der Trainer", erzählte Kahraman einst.

Erster Teamspieler aus Pasching

Bei Excelsior Rotterdam, Trabzonspor und Erzurumspor konnte er nicht Fuß fassen, erst in Pasching ging sein Stern wirklich auf. 2001 wechselte er zum damaligen Zweitligisten. Mit seinen Genieblitzen führte er den Klub in die Bundesliga und wurde im August 2002 zum ersten Nationalspieler der Paschinger: Gegen die Schweiz (2:3) wurde er eingewechselt, danach stand er gegen Belarus (2:0) und Norwegen (1:0) in der ÖFB-Startelf. Der damalige Teamchef Hans Krankl hatte ihn zum ersten österreichischen Teamspieler mit türkischen Wurzeln gemacht.

Auf der Paschinger Bühne blühte Kahraman auf, doch er strebte nach Höherem: Im Jänner 2003 wechselte er zu seinem Jugendverein Wiener Austria. Dort war die Konkurrenz größer - und der Edeltechniker verwelkte. Auf dem Weg zum Meistertitel war er nur Statist.

An seine Leistungen in Pasching konnte er danach bei Austria Salzburg, Xanthi und dem LASK nicht anschließen, auch die Rückkehr nach Pasching brachte die Karriere nicht mehr in Schwung. "Natürlich wäre mit meinen Anlagen mehr drinnen gewesen", sagte Kahraman selbstkritisch. "Ich habe immer geglaubt, dass es allein mit technischen Fähigkeiten reicht. Aber heutzutage muss auch der athletische Zustand mitspielen."

Politisches Engagement nach dem frühen Profi-Abpfiff

Mit 27 Jahren war die Profi-Karriere vorbei, Kahraman kickte bei den unterklassigen Klubs Schwadorf, Eisenstadt, Vienna, FavAC, Purbach und zuletzt bei Besiktas Wien weiter. Den Verein hatte er selbst gegründet, um seinen Beitrag zur Integration zu leisten. Das versuchte er auch auf einem anderen Spielfeld - der Politik. 2015 wurde er Simmeringer Bezirksrat, von der Migrantenpartei "Gemeinsam für Wien" wechselte er zur ÖVP, für die er 2017 bei der Nationalratswahl antrat. Gleichzeitig blieb er dem Wiener Unterhausfußball als Funktionär und Trainer erhalten - zuletzt bei Ostbahn XI.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer