Mit 15 debütierte sie in der Fußball-Bundesliga für Landhaus, am 9. Juni 2010 in Ottensheim beim 6:0 gegen Malta "extrem nervös" im österreichischen Nationalteam. Die Rede ist von Verteidigerin Virginia Kirchberger, die heute (16.30 Uhr, ORF Sport+) im Test-Ländermatch gegen Dänemark in den "100er-Klub" einziehen wird.