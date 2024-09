Video von Wiener Derby aufgetaucht: Hat Polizist das Tor vom Austria-Sektor geöffnet?

Laut Bericht habe die Überwachungskamera "verstörende Szenen und Polizeiversagen" aufgenommen. Kritisiert wurde, dass ein szenekundiger Beamter ein Tor öffnen würde, durch das Anhänger von Austria Wien auf das Spielfeld stürmten. Ein Vorwurf, der von der Wiener Polizei entschieden zurückgewiesen wird.

Die Landespolizeidirektion Wien antwortete auf APA-Anfrage, dass der Wiener Polizei die Videos von beiden Seiten bekannt seien, sie seien intensiv analysiert worden. Es sei ganz klar erkennbar, dass ein Ordner das Tor öffne, damit Ordner und Polizei auf das Spielfeld gelangen können. Die Ordner sind an gelben Überwurfjacken zu erkennen.

Polizei weist Vorwurf zurück

Der Falter hatte geschrieben: "Statt die maskierten Austria-Hooligans zurückzuhalten, öffnet ein Polizist das Gatter zum Spielfeld noch weiter". Dem entgegnete die Polizei: "In weiterer Folge sieht man, wie ein szenekundiger Beamter versucht, das Tor zuzuhalten, während zeitgleich gewaltbereite Fans dagegen springen. Wenige Augenblicke später erkennt er, dass er das Tor nicht zuhalten kann, da Fans mit Gewalt auf das Tor einwirken. Dass der Beamte das Tor für die heranströmende Masse öffnet, weisen wir somit entschieden zurück."

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Szenen, die bei den Ausschreitungen im Anschluss an das Bundesliga-Spiel zwischen Rapid und Austria im Allianz Stadion aufgenommen wurden, sind auch Veranstalter Rapid bekannt. "Warum das Tor zum Austria-Fansektor, das eigentlich eine Sicherheitsschleuse ist, geöffnet wurde, liegt nicht in unserem Bereich. Das müssen wir noch analysieren", hatte Clubpräsident Alexander Wrabetz bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärt.

Bildergalerie: Ausschreitungen nach dem Wiener Fußball-Derby (Foto: GEPA pictures/ David Bitzan) Bild 1/18 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.