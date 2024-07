Ullmann löste seinen Vertrag bei Venedig auf

Maximilian Ullmann könnte in Österreichs Bundesliga zurückkehren.

Maximilian Ullmann schloss das Kapitel Venedig: Der 28-Jährige löste den bis Sommer 2025 laufenden Vertrag mit dem italienischen Erstliga-Aufsteiger auf.

Im Jänner 2022 war er von Rapid zum damaligen Serie-A-Klub gewechselt. Zum Frühjahrsauftakt gegen Inter Mailand gab er über 90 Minuten sein Debüt, es folgten nur noch vier weitere Einsätze bis zum Abstieg. Auf dem Weg zum Wiederaufstieg in der abgelaufenen Saison war er nur vier Mal als Einwechselspieler am Ball, im Frühjahr 2023 war er an den deutschen Zweitligisten Magdeburg verliehen gewesen.

Jetzt ist Ullmann ablösefrei zu haben. Wolfsberg bestätigte bereits Gespräche. Dietmar Kühbauer, der neue Trainer der Kärntner, stellte den linken Verteidiger bereits 100 Mal in der gemeinsamen Zeit bei Rapid auf.

