U21: Gelungene Generalprobe

Kapitän Emanuel Aiwu brachte Österreich in Führung (42.), Romano Schmid legte die weiteren beiden Treffer nach (72./Elfmeter, 75.). "Wir haben gesehen, dass wir auch an einem Tag, an dem wir nicht unser bestes Spiel machen, gewinnen und zu Null spielen können", sagte der Bremen-Legionär. "Dieses Selbstvertrauen nehmen wir mit für das Kroatien-Match." Die Gegenwehr wird am Dienstag größer sein: Die Kroaten gewannen ihre bisher fünf Spiele und liegen damit mit einer Partie weniger drei Punkte vor Österreich.