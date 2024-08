Twente-Experte Schimpelsberger tippt auf Salzburg

Die Chance des FC Salzburg auf die 6. Teilnahme in Folge an der Fußball-Champions-League lebt: Nach dem 2:1-Hinspielsieg gegen Twente Enschede wollen die "Roten Bullen" heute (19 Uhr, Servus TV) auswärts den Einzug ins Play-off der Königsklasse fixieren.

Einer, der den Vierten der niederländischen Eredivisie aus der Vorsaison bestens kennt, ist der Neuhofener Michael Schimpelsberger. Zwischen 2008 und 2011 machte der 33-Jährige, der mittlerweile im Unterhaus bei Landesligist Sattledt kickt, unweit der deutschen Grenze seine ersten Schritte im Profigeschäft. "Natürlich verfolge ich den Klub immer noch, ich hatte bei Twente eine sehr prägende Zeit", sagt der Ex-Profi von Rapid, Wacker Innsbruck oder St. Pölten. Salzburg muss sich heute vor allem auf eines einstellen: "Enschede liegt in einem Industriegebiet, die Leute leben für den Verein. Sie werden auch Tukkers genannt; das bedeutet so viel wie: harte Arbeiter und sehr mit der Region verbunden."

"Ein echter Hexenkessel"

Die Stadionatmosphäre im "De Grolsch Veste" ist ebenfalls speziell: "Auf Salzburg wartet ein echter Hexenkessel. Wie bei Liverpool singt vor dem Einlaufen auch das ganze Stadion ‚You Will Never Walk Alone‘. Mittlerweile hat das Stadion 30.000 Plätze, die Stimmung ist vergleichbar mit Rapid."

Seit seinem Abgang hat sich bei den Rot-Weißen einiges getan: "Der Klub hatte finanzielle Probleme, ist 2018 abgestiegen, hat sich aber wieder zurückgekämpft. In der Vorsaison wurde man sogar Dritter, unter anderem vor Alkmaar und Ajax Amsterdam."

Trotzdem sieht er Salzburg in der Favoritenrolle: "Die Holländer sind dafür bekannt, dass sie guten Fußball spielen. Aber in dieser Partie wird es vor allem darauf ankommen, ob Salzburg wieder so gut gegen den Ball arbeitet."

