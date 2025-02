Transferschluss um 17 Uhr: Schöpf kehrt nach Österreich zurück

Während in den großen europäischen Ligen das Transferfenster bereits geschlossen hat, geht die Wechselperiode in Österreich in die Verlängerung. Bis 17 Uhr können noch Zugänge fixiert werden, danach geht nichts mehr - zumindest in diese Richtung. Abgänge sind weiterhin möglich in Länder, in denen das Transferfenster noch nicht geschlossen hat.

11.50 Uhr: Wolfsberg macht die Verpflichtung von Alessandro Schöpf offiziell. "Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, fühle mich aber auf jeden Fall noch für ein paar Jahre auf gutem Niveau bereit", sagte der 30-Jährige und erklärte seine Entscheidung: "Als zweifacher Familienvater war natürlich auch die Rückkehr in die Heimat ein Mitgrund." Schöpf gibt einen Europacupplatz als Ziel für das Frühjahr aus.

Die bisher fixierten Transfers

SK Sturm Graz

Zu. Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe), Soglo (Eng, Marseille)

Ab: Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng)

Mayulu (Fra, Bristol City, Leihe), Soglo (Eng, Marseille) Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng) FK Austria Wien

Ab: Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Meisl (Stripfing, Leihe), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe)

Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Meisl (Stripfing, Leihe), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe) SK Rapid

Zu: Amane (Civ, Häcken), Ahoussou (Civ, Pau), Knoflach (vereinslos)

Ab: Hofmann (Debrecen), Lang (LASK), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Gale (Brb, Gliwice, Leihe), Mmaee (Mar, Stoke, nach Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe), Druijff (Ned, vereinslos)

Amane (Civ, Häcken), Ahoussou (Civ, Pau), Knoflach (vereinslos) Hofmann (Debrecen), Lang (LASK), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Gale (Brb, Gliwice, Leihe), Mmaee (Mar, Stoke, nach Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe), Druijff (Ned, vereinslos) Wolfsberger AC

Zu: Schöpf (Vancouver), Niangbo (Civ, vereinlos, zuletzt Konyaspor)

Ab: Morgenstern (vereinslos)

Schöpf (Vancouver), Niangbo (Civ, vereinlos, zuletzt Konyaspor) Morgenstern (vereinslos) FC Salzburg

Zu: Onisiwo (Mainz), Vertessen (Bel, Union Berlin), Caufriez (Bel, Clermont, Leihe, zuletzt Valencia), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe),

Ab: Dedic (Bih, Marseille), Gourna-Douath (Fra, AS Rom, Leihe), Piatkowski (Pol, Kasimpasa Istanbul, Leihe), Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe)

Onisiwo (Mainz), Vertessen (Bel, Union Berlin), Caufriez (Bel, Clermont, Leihe, zuletzt Valencia), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe), Dedic (Bih, Marseille), Gourna-Douath (Fra, AS Rom, Leihe), Piatkowski (Pol, Kasimpasa Istanbul, Leihe), Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten)

Ab: Wallner (Sui, Karriereende)

Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten) Wallner (Sui, Karriereende) LASK

Zu: Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Lang (Rapid), Danek (Cze, Sparta Prag, Leihe), Sanogo (Mli, Vienna), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe)

Ab: Ljubicic (Cro, Union Berlin), Talowjerow (Ukr, Plymouth), Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden)

Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Lang (Rapid), Danek (Cze, Sparta Prag, Leihe), Sanogo (Mli, Vienna), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe) Ljubicic (Cro, Union Berlin), Talowjerow (Ukr, Plymouth), Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden) TSV Hartberg

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Drew (Aus, Macarthur), Ojukwu (Wiener Sport-Club)

Ab: Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe)

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Drew (Aus, Macarthur), Ojukwu (Wiener Sport-Club) Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe) WSG Tirol

Zu: David (D, vereinslos)

Ab: Forst (Voitsberg)

David (D, vereinslos) Forst (Voitsberg) SK Austria Klagenfurt

Zu: Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt Hartberg), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos)

Ab: Lee (Kor, V. Berlin, Leihe)

Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt Hartberg), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos) Lee (Kor, V. Berlin, Leihe) Grazer AK 1902

Zu: Kleinheiszler (Hun, Panathinaikos Athen), Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Jano (Salzburg, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe)

Ab: Zirngast (LASK, nach Leihe, zu Amstetten), Rusek (Vienna), Lang (GAK, Leihe), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst)

Kleinheiszler (Hun, Panathinaikos Athen), Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Jano (Salzburg, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe) Zirngast (LASK, nach Leihe, zu Amstetten), Rusek (Vienna), Lang (GAK, Leihe), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst) SCR Altach

Zu: Zech (Stettin), Gorgon (Stettin), Noode (D, Schalke, Leihe), Mustapha (Como, Leihe, zuletzt Fürth), Dietz (D, Köln, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, nach Leihe), Kaiba (Cmr, Bregenz, nach Leihe)

Ab: Gustavo (Bra, Sendai), Bahloul (Fra, Aarau, Leihe), Lincoln (Bra, Sao Joao, Leihe)

