Trainingsauftakt: LASK und Ried ins Frühjahr gestartet

LASK-Trainer Didi Kühbauer bat in Pasching einen unveränderten Kader zur Übungseinheit, der einstige Leihstürmer Marin Ljubicic trainierte nach seiner Fixverpflichtung lediglich mit neuem Status. "Im Herbst haben wir uns eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet. Daran wollen wir anknüpfen und den Schwung bestmöglich in die neue Raiffeisen Arena mitnehmen", sagte Kühbauer.

Das erste Heimspiel im neuen Stadion auf der Gugl gegen Austria Lustenau geht am 24. Februar über die Bühne. Bis dahin wartet allerdings noch viel Arbeit auf den Tabellendritten. Am 19. Jänner fliegt man ins türkische Belek zu einem zehntägigen Trainingslager, insgesamt sechs Testspiele sind geplant. Zum Frühjahrsauftakt gastiert im Cup-Viertelfinale am 5. Februar Austria Klagenfurt in Pasching, den ersten Ligaauftritt hat man am 10. Februar in Altach.

Bildergalerie: Trainingsauftakt: LASK kickt eine neue Ära an Trainingsauftakt: LASK kickt eine neue Ära an (Foto: Albert Mikovits (pictureshooting.AT)) Bild 1/20 Galerie ansehen

Ried will Dynamik steigern

Auch die SV Ried ist am Dienstag mit Beweglichkeitstests im SVR-Trainingszentrum, einem Naturrasentraining am alten Rieder Stadion und "sehr viel Energie" in die Frühjahrsvorbereitung gestartet. Erstmals war dabei auch der mehrfache kroatische Nachwuchsteamverteidiger Roko Jurisic (21) zu sehen. Ziel der kommenden Wochen sei die Arbeit an der Dynamik, erklärte Trainer Christian Heinle, dessen Truppe zwei Punkte vor Hartberg auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt.

Die Ausgangslage: "Wir haben zu wenige Tore erzielt", stellte Heinle einmal mehr klar. Sein Kader ist mit Ausnahme Jurisics praktisch unverändert, dennoch habe man "Lösungen gefunden, an denen wir jetzt arbeiten. Die fehlende Dynamik stand bereits im Dezember im Fokus, und das ist jetzt auch der erste Schwerpunkt in den ersten Wochen der Vorbereitung."

Von 17. bis 24. Jänner schlägt man das Camp im türkischen Belek auf. Insgesamt sind fünf Testspiele geplant, ehe am 4. Februar das Cup-Viertelfinale bei Drittligist Wiener Sport-Club über die Bühne geht. "Wir möchten zum zweiten Mal in Folge ins Cupfinale einziehen. Und wir wollen eine Konstellation wie in der vergangenen Saison in Hartberg vermeiden und den Klassenerhalt schon vor dem letzten Spieltag fixieren", sagte SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

Bildergalerie: Trainingsauftakt bei der SV Ried (Foto: GEPA pictures/ Manfred Binder (GEPA pictures)) Bild 1/24 Galerie ansehen

