Trainer Ilzer vor dem Abschied von Meister Sturm?

Vor einem Monat wechselte Andreas Schicker von Sturm Graz zu Hoffenheim, holt der Sportgeschäftsführer nun Trainer Christian Ilzer in die deutsche Fußball-Bundesliga? Der Job ist vakant: Am Tag nach dem 0:0 gegen Augsburg trennte sich Hoffenheim von Pellegrino Matarazzo.

"Fakt ist, dass wir nach zehn Spielen neun Punkte haben. Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist", hatte Schicker unmittelbar nach dem Schlusspfiff bei DAZN gesagt und hinzugefügt: "Es ist so, dass wir uns nächste Woche zusammensetzen und alles analysieren. Das wäre so oder so unabhängig vom Ergebnis der Plan gewesen."

Wagner und Eichner auf der Liste

Jetzt braucht er einen Plan B für die Trainerposition. Ilzer ist laut "Sky" und "kicker" einer der Kandidaten. Auf der Liste stehen auch Sandro Wagner, aktuell Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann, und Karlsruhe-Trainer Christian Eichner. Beide haben einst bei Hoffenheim gespielt.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer