Tränen nach Meistertitel

Das jüngste Frauenfußball-Team der zweithöchsten Spielklasse behielt – von 250 Schlachtenbummlern aus Oberösterreich angefeuert – in Wien gegen den Sport-Club die Nerven und mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Das goldene Tor auf dem Weg ins Oberhaus, in dem erstmals seit 2019 wieder eine Auswahl aus Linz vertreten sein wird. erzielte Emilia Holzinger in der 7. Minute. Nach dem Schlusspfiff flossen nicht nur Tränen der Freude: Die Zweitliga-Meisterinnen widmeten den Erfolg ihrer im Mai 2021 verstorbenen Sektionsleiterin Andrea Binder, die sich unermüdlich für den Frauenfußball eingesetzt hatte. Der LASK gewann das Finale des OÖ-Ladies-Cups in St. Oswald/Freistadt gegen die Union Nebelberg 3:0. Mehr dazu in der Unterhaus-Beilage.