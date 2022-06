Am 26. Juni wird Österreichs Frauenfußball-Teamchefin Irene Fuhrmann (41) den endgültigen Kader für die am 6. Juli beginnende EURO 2022 nominieren. Die Vöcklabruckerin Lisa Kolb (21), quirlige Mittelstürmerin in Diensten des deutschen Bundesligisten SC Freiburg, darf sich gute Chancen ausrechnen, in den Flieger nach England zu klettern. Das grenzt an ein kleines Wunder. Denn 2019 hing ihre Karriere wegen einer Fehlstellung der Wirbelsäule an einem seidenen Faden.