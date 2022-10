Sturm nach dem Kraftakt müde

"Es ist in allen Bereichen eine große Müdigkeit da", berichtete Trainer Christian Ilzer. Deswegen wird er einigen Spielern eine Pause gönnen. Einen doppelten Motivationsschub will William Böving für weitere Tore nutzen: Nach seinen zwei Treffern in Rom wird er heute in der Startelf stehen – und sein Vorgänger Rasmus Höjlund hat sein Kommen angekündigt. Beide waren vom FC Kopenhagen zu Sturm gewechselt, der ebenso 19-jährige Höjlund nutzte das Sprungbrett im Sommer zum Wechsel zu Serie-A-Klub Atalanta Bergamo.