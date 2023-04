Sturm legte im Rennen um Platz zwei dem LASK vor

Eine Stunde lang schien die Austria dem LASK den Weg zu Platz zwei in der Fußball-Bundesliga zu bereiten: Gegen Sturm führten die Wiener im vorgezogenen Spiel der 27. Runde zwei Mal, was den Athletikern am Sonntag gegen Klagenfurt die Chance gegeben hätte, an den Grazern vorbeizuziehen – doch dann drehte Sturm die Partie mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten zum 3:2-Sieg.

Im Schlagabtausch zeigten die Steirer Nehmerqualitäten: Sie steckten die Gegentore von Haris Tabakovic (10., 39.) weg. Sarkaria erzielte das zwischenzeitliche 1:1 (23.) und den Siegtreffer (63.) kurz nachdem Otar Kiteisvhili wiederum ausgeglichen hatte. "Für den neutralen Zuschauer war alles dabei. Wir haben es am Ende geschafft, uns aus einer schwierigen Situation zu befreien und gegen einen starken Gegner drei Punkte zu gewinnen", sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer, der sein Team im Hinblick auf das Cup-Finale am Sonntag gegen Rapid ein wenig verändert hatte. Die Partie gab dann keine zusätzliche Gelegenheit, Kräfte zu sparen.

Rapid In Endspiel-Form

Auch der Endspielgegner schonte sich nicht und trotzte Salzburg ein 1:1 ab. Nach einem Fehler von Rapid-Torhüter Niklas Hedl, der sich beim 0:1 durch einen Schuss aus spitzem Winkel vom 19-jährigen Startelfdebütanten Karim Konate hatte überraschen lassen (15.), glich Guido Burgstaller mit seinem Rekordtor aus: Der beim 1:3 am vergangenen Sonntag gegen den LASK gesperrte Stürmer traf im achten Heimspiel in Serie (44.).

Sein 17. Saisontreffer machte das Titelrennen in der Bundesliga wieder spannender, weil Salzburgs Vorsprung auf Sturm auf drei Punkte schmolz – und seinem Team Mut für das Cup-Endspiel. Michael Sollbauer nahm sich für das Finale aus dem Spiel: Rapids Abwehrchef sah nach einer Tätlichkeit Rot (82.).

Lizenz-Stichtag für die Austria

Schon am Donnerstag steigt für die Austria ein K. o.-Duell: Das Protestkomitee der Bundesliga gibt die Entscheidung nach der in erster Instanz verweigerten Lizenz bekannt. Diese Sorgen wurden beim Spiel in Graz nebensächlich: Beim Jubel über das 1:0 stürzte ein Austria-Fan in den Stadiongraben. Torschütze Tabakovic winkte die Rettungskräfte herbei, die zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit auf den Rängen in Graz Erste Hilfe leisten mussten. Zudem hatte vor dem Stadion ein Ordner versorgt werden müssen.

