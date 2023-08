Sturm Graz wird seinen Mühlviertler Leistungsträger nicht verkaufen

"Es ist so, dass wir Alex Prass in dieser Transferzeit nicht verkaufen werden", bestätigte der Geschäftsführer Sport am Mittwoch. Der aus Hellmonsödt stammende 22-Jährige wurde zuletzt oft mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, unter anderem zum französischen Erstligisten FC Lorient mit einer kolportierten Ablösesumme in Höhe von etwa 7 Mio. Euro.

Allerdings wurde keine Einigung erzielt. Dem anderen Verein habe die Bereitschaft gefehlt, letzte kleine Schritte zu gehen, sagte Schicker. Nun sei die Deadline abgelaufen. "Wir haben das sehr offen mit Spieler und Berater kommuniziert. Sie haben absolutes Verständnis dafür", betonte Schicker.

"Alex Prass ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und ich bin sehr froh, dass er uns in dieser Saison noch zur Verfügung steht."

