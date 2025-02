Sturm Graz wehrte den Angriff der Wiener Austria ab

Sechs Tage nachdem sich die Austria an gleicher Stelle im Cup 2:0 durchgesetzt hatte, brauchte das Spitzenduo bei der Revanche kaum Anlaufzeit. Bei den Grazern kam Ex-Rapid-Stürmer Fally Mayulu zu seinem Startelf-Debüt, da Tochi Chukwuani gesperrt zusehen musste. Bei den Wienern hütete wieder Stammtormann Samuel Sahin-Radlinger das Tor, nachdem am vergangenen Samstag "Cup-Tormann" Mirko Kos das Gehäuse sauber gehalten hatte.

Nach den ersten 20 Minuten ohne nennenswerte Abschlüsse auf beiden Seiten erarbeiteten sich die Hausherren in einer starken Phase ein Chancenplus. Jon Gorenc-Stankovic scheiterte mit einem Volley genauso an Sahin-Radlinger wie Niklas Geyrhofer mit einer Direktabnahme mit der Ferse (beide 21.). Zudem verfehlten Aktivposten Malick Yalcouye (23.) und Mayulu per Kopf (28.) das Tor. In diesem landete der Ball eine Minute später: Diesmal konnte Austrias Torhüter einen Schuss von William Böving nur nach vorne abwehren und Jatta staubte zur verdienten Führung ab.

Der Treffer des norwegischen Stürmers gab den Grazern aber keinen Schub, sondern diente vielmehr den Gästen als Weckruf. Sie übernahmen das Kommando und kamen immer wieder gefährlich vor das Sturm-Tor. Maurice Malone traf die Außenstange (36.), ehe eine Minute danach Nik Prelec eine perfekte Fitz-Flanke per Kopf ins Netz beförderte. Kjell Scherpen war dran, hatte aber keine Abwehrchance. Einen Doppelschlag verhinderte die Latte bei einem Beinahe-Eigentor von Dimitri Lavalee bei einem Klärungsversuch nach einem Austria-Corner (44.).

Elfmeter brachte Austria Punktgewinn

Nach Wiederbeginn rückte Böving im Dress der Grazer in den Mittelpunkt. Der 21-jährige Däne bezwang Sahin-Radlinger mit einem wuchtigen Schuss aus rund 25 Metern, der Ball schien nicht unhaltbar. Ein zweites Tor lag in der Luft, der Offensivspieler verfehlte diesmal aus bester Position aber das Tor (64.).

Die Gäste steckten den Rückschlag wieder bestens weg und kamen neuerlich zurück. Malone ging nach einem Zweikampf mit Niklas Geyrhofer im Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Sebastian Gishamer sah sich die TV-Bilder genau an und entschied wohl zurecht auf Strafstoß. Dominik Fitz verwertete hoch in die Mitte.

Für eine packende Schlussphase war gesorgt. Beide Klubs spielten auf Sieg, den "Jokern" Andreas Gruber (88.) und Tomi Horvat (89.) fehlte die Effizienz. Die Austria kassierte in einer Partie zwei Gegentreffer und damit um ein Tor weniger als in den zehn Pflichtspielen davor.

