Struber: "Die Ziele sind  enorm, aber das reizt mich" 

Mit Bernhard Seonbuchner absolvierte Gerhard Struber 2020 gemeinsam den Pro-Lizenz-Trainerkurs, gestern saßen sie in Salzburg erneut nebeneinander: Der designierte Sportchef stellte den neuen Trainer des Fußball-Meisters vor.

"Das bedeutet für mich sicherlich den Höhepunkt meiner bisherigen Trainerlaufbahn", sagte Struber stolz. Schon am Freitag, als Vorgänger Matthias Jaissle wegen seiner Verhandlungen mit Al-Ahli freigestellt worden war, nahm der Meister zum 46-Jährigen Kontakt auf. Struber: "Für mich war sehr schnell klar, dass ich diese Verantwortung gerne übernehmen will, weil es ein großer Reiz ist, mit so herausragenden Talenten zu arbeiten, die hungrig sind."

Eingewöhnungszeit wird er keine benötigen: Er arbeitete bereits in der Akademie, als Liefering-Trainer und als Co-Trainer in der Bundesliga unter Peter Zeidler, Oscar Garcia und Thomas Letsch für den Serienmeister. "Ich habe viele Jahre in diesem Klub verbracht, in unterschiedlichen Aufgaben. Viele Dinge laufen auf sehr hohem Niveau perfekt", konnte Struber deswegen gestern schon sagen. "Die Ziele sind enorm, aber das reizt mich", sagte Struber über die Rückkehr zu seinem "Herzensklub": "Der Kader ist sexy."

Sein Stallgeruch verringert das Risiko, das jeder Trainerwechsel birgt, ein wenig. Deswegen war Struber auch der logische Nachfolgekandidat. "Es war im wahrsten Sinne des Wortes die naheliegendste Lösung und daher auch sinnvoll für beide", sagte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der als Salzburgs Sportchef Struber einst als Akademietrainer verpflichtet hatte.

Unruhe nach dem plötzlichen Jaissle-Abgang redete Geschäftsführer Stephan Reiter klein. "Ganz im Gegenteil: Ich spüre eine Riesen-Aufbruchsstimmung." Der zusätzliche Abgang von Christoph Freund, der am 1. September bei Bayern München antritt, verkaufte Seonbuchner als "vernünftigen Übergang", sodass "im Idealfall vielleicht sogar ein geräuschloses Verabschieden" von Freund möglich sei.

Der Doppelwechsel nährt zumindest die Hoffnung der Konkurrenten, dass das Salzburger Meister-Abo nicht verlängert wird. Jaissle etablierte einen für Salzburger Verhältnisse pragmatischeren Stil, bleibt Struber seiner bisherigen Linie treu, wird es wieder spektakulärer. "Attraktiven, proaktiven Fußball, der die Fans mitreißt", kündigte er an. Es dürfte geradliniger nach vorne gehen – mit der Gefahr, leichter auszurechnen zu sein.

Bei Jaissle-Vorgänger Jesse Marsch reichte dieser Stil dank der Qualität der Einzelspieler locker für den Meistertitel. In der Champions League gab es zwar stets Spektakel, aber nur elf Punkte aus zwölf Partien. Der US-Amerikaner scheiterte danach in Leipzig und bei Leeds.

Austria verlor Tabakovic

Inzwischen ist der Bundesliga-Titel auch für Salzburg kein Selbstläufer mehr, weil die Konkurrenz aufgeholt hat. Sturm Graz positionierte sich schon zum Auftakt mit dem 3:0 bei der Austria als erster Herausforderer. Auf Seiten der Wiener war es das Abschiedsspiel von Haris Tabakovic: Der deutsche Zweitligist Hertha BSC zieht die Ausstiegsklausel im Vertrag des 29-jährigen Schweizers.

Haris Tabakovic wechselt zu Hertha BSC. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Zeitpunkt des Wechsels könnte kaum ungünstiger sein: Am Donnerstag ist die Austria im Zweitrundenrückspiel der Qualifikation zur Europa Conference League auswärts gegen Banja Luka gefordert. Beim 1:0 im Hinspiel erzielte Tabakovic den Treffer.

Günther Mayrhofer

