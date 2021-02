Steyrs komplizierte Reise ins Tiroler Sperrgebiet

Gleich zum Auftakt der Frühjahrssaison steht Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr heute (20.25 Uhr, live ORF Sport +) eine ganz spezielle Auswärtsfahrt zu Wacker Innsbruck bevor: Aufgrund der in Tirol weit verbreiteten südafrikanischen Coronavirus-Mutation wird das Bundesland ab dem heutigen Freitag praktisch zum Sperrgebiet Österreichs erklärt. Was auch für die An- und Abreise der Steyr-Kicker besondere Maßnahmen erfordert. Alle Spieler und Betreuer müssen ein negatives Testergebnis vorweisen – das ist aufgrund der wöchentlichen Testungen aber kein Problem.

Schwieriger gestaltet sich das Rundherum: Steyr reist heute direkt vor dem Spiel an. Die Spieler dürfen bei der Ankunft im Stadion den Bus verlassen. Weil auch die Autobahn-Raststationen geschlossen ist, wird den Spielern während der vierstündigen Fahrt direkt im Bus aus der Mikrowelle eine Mahlzeit serviert. Immerhin will die Milot-Elf, bei der Rieds Kooperationsspieler Felix Seiwald links in der Dreierkette sein Debüt geben wird, gestärkt in das Duell mit dem Titelkandidaten gehen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Sportpark Lissfeld – mit Nudeln und Putenfleisch – startet auch Blau-Weiß Linz heute in der Fremde. Bei den Young Violets wartet keine leichte Kost: Trainer Ronny Brunmayr rechnet damit, dass bis zu neun Austria-Profis – wie Marco Djuricin, Vesel Demaku oder Christian Schoissengeyr – beim Amateurteam Spielpraxis erhalten werden. "Das wird gleich zum Start ein echter Gradmesser."

Der FC Juniors kann sich die erste Auswärtsfahrt 2021 sparen: Auf dem Platz von Tabellenführer Lafnitz liegt Schnee, es gibt keine Rasenheizung. Das Spiel wurde gestern verschoben..

