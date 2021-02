Steyr-Coach nach Derby-1:2: "Nötige Einstellung fehlt"

SK Vorwärts Steyr: Die Rot-Weißen kommen in der Frühjahrssaison noch nicht in die Gänge: Das 1:2 im Lokal-Derby gegen Amstetten war die dritte Niederlage in Serie – eine erste Nagelprobe für Trainer Andreas Milot, der das Team im Oktober übernommen hatte. Der 51-Jährige sieht Probleme bei der Einstellung seiner Schützlinge: "Momentan finden einige Spieler nicht die richtige Einstellung, es fehlt an Mentalität. Zuletzt gab es einige Undiszipliniertheiten, die wir uns nicht leisten können. Das müssen wir klar ansprechen."

FC Blau-Weiß Linz: "Ich kann meinem Team nichts vorwerfen. Eine Standardsituation hat das Spiel entschieden, das auch zu unseren Gunsten hätte ausgehen können", resümiert Blau-Weiß-Coach Ronny Brunmayr nach dem 0:1 gegen Klagenfurt. Bitter: Einige seiner Kicker beendeten das Top-Spiel angeschlagen: Nicolas Wimmer und Philipp Pomer haben Knieprobleme, Simon Gasperlmair erlitt eine Verletzung an der Zehe und Fabian Schubert zwickt es an der Hüfte.

FC Juniors OÖ: Die Paschinger kämpfen mit Leistungsschwankungen. Nach dem starken 2:0 bei Tabellenführer Lafnitz verlor die Elf von Trainer Andreas Wieland gegen Schlusslicht Young Violets 1:3. Sebastian Wimmer: "In der zweiten Hälfte waren wir wie ausgewechselt, haben uns nicht mehr an den Matchplan gehalten."

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at