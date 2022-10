St. Pölten zitterte, Linz verlor 0:3

Rita Schumacher fixierte vor knapp 1000 Fans erst in der 93. Minute mit dem 3:2 bei Altach/Vorderland saisonübergreifend den 18. Meisterschaftssieg en suite. Kein Erfolgserlebnis gab es hingegen für die SPG Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz, die in Neulengbach 0:3 unterlag. Enger war die Angelegenheit im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga, das Meister Wolfsburg gegen "Vize" FC Bayern (mit Sarah Zadrazil) 2:1 gewann. In England feierte der WFC Arsenal mit Manuela Zinsberger und Laura Wienroither (bis zur 65. Minute) mit dem 2:0 bei Liverpool den 12. Sieg in Folge.