Salzburg bleibt auch nach dem LASK-Spiel fix Tabellenführer

Nach der Länderspielpause trifft der LASK in der Fußball-Bundesliga auf Salzburg. Der Meister wird auch nach diesem Duell in zwei Wochen auf jeden Fall Tabellenführer bleiben, weil der Vorsprung auf die Schwarz-Weißen nach dem 1:1 gegen Rapid jetzt vier Punkte beträgt.

Rund um das Spiel drehte sich am Sonntag alles um Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, der laut englischen Medienberichten eine Einigung mit dem FC Chelsea erzielt haben soll und der Klub bereits darüber informiert worden sei. Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter dementierte dies. Weder Chelsea noch Freund hätten ihn kontaktiert. Freund hat bei Salzburg einen Vertrag bis 2026 ohne Ausstiegsklausel. So richtig wollen auch Salzburg-Insider nicht glauben, dass Freund den Verein wirklich verlässt, obwohl der FC Chelsea natürlich eine Top-Adresse in Europa ist. Zu sehr ist Freund in Salzburg verwurzelt.

Ein Abgang würde Salzburg zwar schmerzen. Da die gesamte Transfer- und Scoutingstrategie des Klubs aber nicht von einer Person abhängig ist, sondern auch im Konzern auf mehrere Säulen verteilt ist, wäre ein Abgang im Falle des Falles sicher kompensierbar.

Salzburg wachte spät auf

Das erwartete Schützenfest blieb aus. Zwar erzielte Salzburg bereits in der ersten Minute durch Sesko das 1:0. Rapids Ausgleich durch Leopold Querfeld nach 21 Minuten war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, Salzburg hatte nach der Führung zu locker agiert. Erst nach der Pause zündete man den Turbo – und schnürte Rapid rund um den eigenen Sechzehner ein. Am Ende brachten die Hütteldorfer das Remis gegen wütend angreifende Salzburger mit viel Kampfgeist und etwas Glück über die Zeit. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer vorerst bleibt.

Weitere Ergebnisse

Sturm Graz rehabilitierte sich am Sonntag mit einem 2:0-Arbeitssieg zuhause gegen Austria Lustenau für die 0:6-Abfuhr bei Feyenoord Rotterdam. Die SV Ried zeigte beim 0:3 auswärts gegen Austria Wien eine schwache Leistung.

Am Samstag hat der LASK die erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Die Linzer unterlagen daheim 1:4 gegen die WSG Tirol. Mit 4:1 gewann auch Austria Klagenfurt auswärts beim Schlusslicht SCR Altach. Der WAC setzte sich als einzige Mannschaft vor Heimpublikum durch und besiegte den TSV Hartberg 3:1.

Klicken Sie unten auf eine Begegnung, um zum Liveticker zu gelangen!