Spielplan ist da: Gegen diese Teams starten LASK und Ried

Die Bundesliga veröffentlichte die Liga ihren Spielplan. Am 23. Juli empfängt der LASK die Austria aus Klagenfurt, einen Tag später beginnt die SV Guntamatic Ried auswärts bei Rapid.

Der Schlager der zweiten Runde lautet am 30. Juli Vizemeister Sturm gegen Salzburg. Am siebenten Spieltag folgt am 4. September das OÖ-Derby zwischen LASK und Ried. Erst in der elften Runde am 8./9. Oktober steigt indes das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid.

Die ersten 7 des 22 Runden umfassenden Grunddurchgangs wurden exakt terminisiert. Anpfiff in den ersten sechs Runden ist mit Ausnahme der Eröffnungspartie (20.30 Uhr) jeweils samstags und sonntags um 17.00 Uhr. Ab der 11. Runde beginnen zwei der drei Sonntagsspiele dann bereits um 14.30 Uhr.

Alle Termine im Überblick sehen Sie hier: