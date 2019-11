Bundesliga: Siege für Top drei - Rapid blamierte sich gegen St. Pölten

Damit bewegt sich das Toptrio Salzburg, LASK und WAC weiter im Gleichschritt. Salzburg gewann am Samstag 3:0 in Mattersburg, der WAC bezwang Sturm Graz klar 4:0. Der Vierte Rapid hingegen rutschte gegen St. Pölten aus und verlor vor eigenem Publikum 0:1.

Der LASK verschärfte mit 2:0-Heimsieg Krise der Wiener Austria: Der Liveticker zum Nachlesen.

Hartberg setzte sich 1:0 gegen die Admira durch. Die Steirer, die am Schluss wegen zwei Ausschlüssen nur neun Spieler auf dem Platz hatten, überholten damit Sturm Graz und rückten auf Platz fünf vor. Altach holte mit einem 4:0 gegen WSG Tirol nach fünf Niederlagen am Stück den ersten Sieg. Damit fiel die Rote Laterne wieder an die Admira.

Eine statistische Besonderheit: Mit Ausnahme des LASK-Spiels endeten alle Partien mit Zu-Null-Auswärtssiegen.

