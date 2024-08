Sieg für Blau-Weiß, Niederlage für den LASK

Der FC Blau-Weiß Linz hat Rapid in der 4. Runde der Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage verpasst. Die Hausherren schlugen die Hütteldorfer klar mit 3:0 (2:0). Die Wiener Austria bezwang den LASK daheim 2:1 (1:1) und zog als neuer Vierter am punktegleichen Stadtrivalen vorbei. Der LASK dagegen ist nach seiner dritten Liga-Niederlage in Folge nur Zehnter.

In Linz trafen Ronivaldo (18., 60.) und Simon Pirkl (29.) für den FC Blau-Weiß. Dabei entstand nie wirklich das Gefühl, dass Rapid ein Comeback gelingen könnte. Die neue Nummer eins Radek Vitek hielt die Null fest.

Zum Spielbericht: Linzer schickten Rapid mit Kantersieg aus dem Donaupark

In Wien schoss Kapitän Manfred Fischer Austria Wien in der 87. Minute zum ersten Heimsieg über den LASK seit langer Zeit. Zuvor hatten die über weite Strecken schwachen Linzer gegen den Spielverlauf durch Marin Ljubicic vorgelegt (19.). Maurice Malone war der postwendende Ausgleich gelungen (20.).

Der WAC besiegte Aufsteiger GAK mit 4:2 (1:0). Meister Sturm Graz hatte bereits am Samstag mit einem 2:1-Heimsieg gegen Altach nach Punkten zu Spitzenreiter Salzburg aufgeschlossen. Die Partie der Salzburger gegen das neue Schlusslicht Hartberg wurde verschoben, damit sich der Vizemeister bestmöglich auf das entscheidende Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) gegen Dynamo Kiew vorbereiten kann.

Fußball-Bundesliga (4. Runde):

FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid Wien Endstand 3:0 (2:0).

Linz, Hofmann Personal Stadion, 5.595 Zuschauer (ausverkauft) SR Harkam.

1:0 (18.) Ronivaldo

2:0 (29.) Pirkl

3:0 (60.) Ronivaldo

BW Linz: Vitek - Tursch, Maranda, Moormann (27. Strauss) - Anderson, S. Seidl (56. Mensah), Pasic, Briedl, Pirkl - Goiginger (72. Noß), Ronivaldo (71. Schmidt)

Rapid: Hedl - Bolla, Hofmann, Raux-Yao, Böckle - Schaub, Sangare (46. Oswald), Grgic, M. Seidl (46. Jansson)- Beljo, Lang

Gelbe Karten: S. Seidl, Mensah bzw. Hofmann, Grgic, Sangare, Klauß (Trainer)

FK Austria Wien - LASK Endstand 2:1 (1:1).

Generali-Arena, 11.788, SR Ciochirca.

0:1 (19.) Ljubicic

1:1 (20.) Malone

2:1 (87.) Fischer

Austria: Sahin-Radlinger - Ranftl, Dragovic, Galvao, Perez Vinlöf (72. Plavotic) - Barry, Fischer - Gruber (91. Huskovic), Fitz, Malone - Prelec (72. Cristiano)

LASK: Siebenhandl - Bogarde (87. Pintor), Ziereis, Stojkovic, Bello (55. Galvez) - Safin (55. Talowjerow), Jovicic (73. Boateng) - Usor, Horvath, Berisha (73. Taoui) - Ljubicic

Gelbe Karten: Fischer bzw. Stojkovic

Wolfsberger AC - Grazer AK Endstand 4:2 (1:0).

Wolfsberg, Lavanttal-Arena, SR Jäger

Tore: 1:0 (34.) Baumgartner

2:0 (60.) Ballo

3:0 (65.) Kojzek

4:0 (73.) Kojzek

4:1 (80.) Lang

4:2 (82.) Cheukoua

WAC: Polster - Matic (46. Omic), Wimmer, Baumgartner, Ullmann - Jasic, Piesinger - Gattermayer (64. Atanga), Zukic (81. Altunashvili), Ballo (88. Diabate) - Karamoko (46. Kojzek)

GAK: Meierhofer - M. Lang, M. Jovicic, Filipovic, Italiano (89. Holzhacker) - Satin, Dressel - Cipot (61. Vucic), Lichtenberger (74. Perchtold), Frieser (61. Zaizen) - Maderner (61. Cheukoua)

Gelbe Karten: Ullmann, Ballo, Jasic, Zukic, Baumgartner bzw. Dressel

