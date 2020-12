Schweitzer verabschiedete sich mit einem Sieg

Sieben magische Minuten bescherten der SV Guntamatic Ried einen positiven Abschluss eines turbulenten Jahres 2020: Bis zur 48. Minute lag man beim 3:1 in der Fußball-Bundesliga gegen Tirol 0:1 zurück, die Wikinger verwandelten den Rückstand in der zweiten Hälfte durch Marco Grüll (Elfmeter), Bernd Gschweidl (53.) und Ante Bajic (55.) aber noch in den ersten Auswärtssieg dieser Saison.

Nach der Trennung von Trainer Gerald Baumgartner musste Gerhard Schweitzer einmal mehr als Aushilfstrainer einspringen und fuhr nach dem sensationellen Erfolg gegen Rapid auch in seinem zweiten Spiel als Chef einen Sieg ein. Direkt nach dem Spiel verabschiedete er sich im Siegeskreis vom Team. "Mit dem Wattens-Spiel wird meine Tätigkeit bei der ersten Mannschaft beendet sein." Ausgelassen war die Stimmung auch im Inneren des Tivoli-Stadions: Rieds Kabinen-Party war selbst eine Stunde nach dem Schlusspfiff noch in vollem Gange.

Video: Mit einem Sieg haben sich die Kicker der SV Guntamatic Ried in die Winterpause verabschiedet.

Gespräch mit Brunmayr

Der kommende Ried-Coach muss sich auch beim so erfolgreichen Aushilfstrainer bedanken: Mit dem Dreier in Tirol überwintern die Schwarz-Grünen mit sechs Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Admira auf Platz neun.

Einer der Top-Kandidaten auf den Trainerposten ist wie berichtet Blau-Weiß-Trainer Ronny Brunmayr. Gestern saß er noch in Wolfsburg – wo er zuletzt bei Oliver Glasner hospitierte – beim Spiel gegen Stuttgart auf der Tribüne. In den kommenden Tagen wird es laut OÖN-Infos ein Treffen mit Rieds Klub-Granden geben. Immer wieder fällt auch der Name von Klaus Schmidt: Noch gab es aber keinen persönlichen Kontakt mit dem Ex-Admira-Coach.

Kein Geheimnis ist Salzburgs Interesse an Rieds Grüll. War es gestern sein letztes Tor im Ried-Trikot? "Das werden wir sehen. Es ist noch nichts entschieden."

