"Schön, dass die harte Arbeit auch in der Heimat anerkannt wird"

Die neuerliche Wahl von David Alaba zu Österreichs Fußballer des Jahres (Umfrage der Austria Presse Agentur unter den Bundesliga-Trainern) ist auch ganz im Sinne von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. "David Alaba hat diese Auszeichnung schwer verdient. Er war über viele Jahre Stammspieler und Leistungsträger bei Bayern München, hat die Champions League gewonnen und jetzt das Gleiche bei Real Madrid noch einmal geschafft. Das sagt alles über seine fußballerischen Qualitäten aus", sagte der 64-jährige Deutsche über seinen Kapitän, den elf von zwölf Oberhaus-Coaches ganz oben auf dem Zettel stehen hatten.

Nur Markus Mader von Austria Lustenau scherte aus und reihte Alaba hinter Rapid-Stürmer Guido Burgstaller. Für LASK-Trainer Dietmar Kühbauer war Alaba "die unangefochtene Nummer eins", was sich auch im Gesamtergebnis zeigt. Der 30-jährige Wiener sammelte 58 Punkte, Marko Arnautovic (16), Konrad Laimer (7) und Gernot Trauner (7) folgten mit Respektabstand. "Alaba hat als Stammkraft bei Real Madrid dieses Jahr sowohl die Meisterschaft als auch die Champions League gewonnen", erläuterte Kühbauer.

Für Christian Heinle, den Coach der SV Guntamatic Ried, gab es auch keine Zweifel. "Alaba hat gezeigt, dass er nicht nur in München funktioniert, sondern überall, weil er einfach ein überragender Fußballer ist. Er hat als Abwehrchef einen Riesenanteil an Real Madrids Double-Gewinn."

Für den Sieger ist es bereits der neunte Titel bei dieser seit 1984 durchgeführten Wahl, Alaba triumphierte bereits 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021 und 2022. Diese Beständigkeit auf hohem Niveau erfüllt den Spanien-Legionär mit Stolz. "Es ist eine riesige Ehre für mich. Es ist mir bewusst, dass es für mich ein besonderes Jahr war, und es macht mich glücklich, dass die harte Arbeit auch bei mir in der Heimat anerkannt wird."

Einziger Wermutstropfen war das verpasste WM-Ticket für die Endrunde 2024 in Katar. Österreich scheiterte im Play-off an Wales. "Im Nationalteam hat es Höhen und Tiefen gegeben. Es schmerzt auch heute noch, nicht bei der WM dabei gewesen zu sein. Aber wir sind als Mannschaft gewachsen und haben uns weiterentwickelt. Unser nächstes Ziel ist ganz klar, dass wir uns für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren. Ich weiß, dass wir es können."

In der neuesten FIFA-Weltrangliste scheint das rot-weiß-rote Nationalteam unverändert auf Position 34 auf. Nummer eins ist (noch) Brasilien, Weltmeister Argentinien folgt knapp dahinter. Semifinalist Marokko verbesserte sich um elf Plätze auf Rang elf. Deutschland fiel nach dem Vorrunden-Aus vom elften auf den 14. Platz zurück.

