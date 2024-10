Schimmelbefall in St. Pöltener NV-Arena nach Hochwasser

Betroffen sind wichtige Innenräume, der Rasen und die Tribünen sind in einem guten Zustand. Österreichs Frauen-Serienmeister ist nun teilweise auf Herbergssuche. Laut einem Clubsprecher finden zwar die Bundesliga-Spiele weiterhin in der NV-Arena statt, in der Champions League muss aber nach Wien ausgewichen werden.

Lesen Sie auch: Hochwasser: Weitere 80 Millionen an Soforthilfe für Betroffene

Einen Kurier-Bericht, wonach die Highlightspiele gegen Manchester City, Titelverteidiger Barcelona und auch Hammarby in der Generali Arena der Wiener Austria stattfinden, wollte der Club noch nicht bestätigen. Man befände sich in finalen Abklärungen mit der UEFA.

Auch die SKN-Basketballer müssen aufgrund von Hochwasserschäden bis zumindest Dezember umziehen. Der Superliga-Club hat eine Sporthalle in Herzogenburg als Ausweichquartier auserkoren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper