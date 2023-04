Salzburgs "Rote Bullen" zeigten dem SK Sturm den Meister

Österreichs Serien-Champion FC Salzburg lässt sich nicht so schnell in die Krise stürzen. Der drohende Verlust der Tabellenführung in der Meistergruppe hat die "Roten Bullen" so richtig heiß gemacht. Das Team von Matthias Jaissle, der nicht weniger als elf Spieler vorgeben hatte müssen, behielt in der mit 15.500 Zuschauern ausverkauften Grazer Merkur-Arena die Nerven und baute den Vorsprung auf Verfolger Sturm mit einem 2:0-(0:0)-Erfolg im direkten Duell auf fünf Punkte aus.

Sechs Runden vor Ladenschluss riecht alles nach einer erfolgreichen Titelverteidigung. "Es war ein absolut verdienter Sieg. Salzburg war nach vorne die bessere Mannschaft", urteilte Sky-Experte Andreas Herzog.

Der Schlager wurde den Erwartungen nicht ganz gerecht, es war ein intensiv geführtes Gipfeltreffen, dem die spielerischen Glanzlichter fehlten. Die Mozartstädter waren letztlich kaltschnäuziger, Nicolas Capaldo (54.) und Benjamin Sesko (73.) trugen sich in die Schützenliste ein.

"Wir haben hinten fast nichts zugelassen und vorne die wenigen Chancen genützt. Wir sind in die Zweikämpfe gegangen", freute sich Mittelfeldmotor Nicolas Seiwald. "Es war ein wichtiger Schritt, aber es ist noch nichts entschieden."

Die Sturm-Akteure schlichen – nicht nur wegen des einsetzenden Starkregens – wie begossene Pudel vom Rasen. "Wir haben zu ungenau gespielt, viele Fehler gemacht. Es war am Ende ein Sch...tag, etwas anderes kann man nicht sagen", urteilte Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic. "Von uns war es viel zu wenig, uns ist nichts aufgegangen. Salzburg wollte es mehr als wir, sie haben sich mehr reingehängt."

Für die "Blackies" war es die erste Heimniederlage seit 25. Februar (1:2 gegen Klagenfurt), Salzburg ist in der Meisterschaft seit 30. Juli 2022 (1:2 beim SK Sturm) ungeschlagen. Eine stolze Serie. "Wir wollen jetzt alle restlichen Matches gewinnen", sagte Sekou Koita, der das 1:0 mit einem feinen Querpass in den Rücken der Grazer Abwehr mustergültig vorbereitet hatte.

"Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft, jeder von uns hat 100 Prozent gegeben", freute sich Sesko.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos