Salzburgs Blamage vor dem Schlager gegen Atletico

Die "Roten Bullen" unterlagen beim Nachzügler FC Admira 0:1 (0:0). Das war alles andere als eine Moralinjektion mit Blick auf den Champions-League-Schlager gegen Atletico Madrid am Mittwoch (21 Uhr, Sky). Sollten die Mozartstädter dieses Match gewinnen, würden sie erstmals in der Klubgeschichte ins Achtelfinale der "Königsklasse" sein. Gut möglich, dass dieses Kräftemessen bei den Akteuren in der Südstadt schon im Kopf war.

Salzburg-Trainer Jesse Marsch konnte sich den enttäuschenden Auftritt vier Tage nach der starken Leistung in Moskau (3:1-Sieg) nicht erklären. "Ich verstehe das nicht", sagte der US-Amerikaner: "Das war viel zu wenig, die Enttäuschung ist riesengroß. Wir können jung sein, aber nicht naiv. Ich hatte vor diesem Spiel gewarnt und darauf hingewiesen, die Tabellensituation auszublenden."

Erst zum zweiten Mal in der Ära Marsch, also seit Sommer 2019 bzw. zum ersten Mal seit 17. Juni dieses Jahres (0:0 in Wolfsberg) gelang den Salzburgern in der Liga kein Treffer.

Atletico Madrid behauptete mit einem 2:0-Sieg über Valladolid die Tabellenführung in Spanien.

