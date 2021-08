Salzburg weiter mit Punktemaximum, erster Sieg des WAC

Der Titelverteidiger besiegte am Samstag Aufsteiger Austria Klagenfurt mit 3:1 (1:1) und führt die Tabelle weiter überlegen an. Der Wolfsberger AC feierte mit einem 3:0 (2:0) über die Admira den ersten Saisonsieg und gab den letzten Platz an die Wiener Austria ab. WSG Tirol und SCR Altach trennten sich torlos.

Am Sonntag (17.00) folgen die Spiele der Europa- und Conference-League-Teilnehmer, die allesamt zu Hause antreten. Der Tabellenzweite Sturm Graz empfängt Schlusslicht Austria Wien, Rapid hat Ried zu Gast und der LASK bekommt es mit Hartberg zu tun. Die Partien der Oberösterreichischen Vereine können Sie am Samstag im Liveticker auf nachrichten.at mitverfolgen.