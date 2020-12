 Salzburg verlor bei Admira, Sturm besiegte Austria 4:0

Der Titelverteidiger musste sich am Samstag beim bisherigen Tabellenletzten Admira mit 0:1 geschlagen geben und könnte am Sonntag die Spitzenposition verlieren. Der LASK kann mit einem Erfolg im Oberösterreich-Derby gegen Ried (17.00 Uhr) an den Salzburgern vorbeiziehen.

Sturm deklassierte die sportlich und wirtschaftlich kriselnde Austria mit 4:0 und schloss zum Spitzentrio auf. Die Wiener stecken dagegen weiter auf Rang acht fest. St. Pölten festigte mit einem 4:0 in Altach Rang fünf und schoss die Vorarlberger auf den letzten Platz.

Am Sonntag stehen neben dem Oberösterreich-Derby (live auf nachrichten.at) die Partien TSV Hartberg - Rapid Wien und WSG Tirol - WAC (jeweils 14.30 Uhr) auf dem Programm.