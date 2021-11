Salzburg-Trainer Jaissle an Corona erkrankt

Wie die "Bullen" am Freitag bekanntgaben, wurde der 33-jährige Deutsche am Donnerstag positiv auf Corona getestet. Jaissle befindet sich "mit leichten Symptomen" in Quarantäne. Er wird in Wien durch Co-Trainer Florens Koch vertreten.

Anfang der Woche hatte Sportdirektor Christoph Freund aufgrund einer Corona-Erkrankung die Reise zum Champions-League-Spiel beim VfL Wolfsburg (1:2) nicht antreten können.